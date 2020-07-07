臉書「大員林生活圈」板主賴義乾，號召網友在鑾轎起駕後進行掃街。（賴義乾提供／吳建輝彰化傳真）

也有白沙屯媽祖信徒，自備回收車，沿路撿拾資源回收垃圾。（賴義乾提供／吳建輝彰化傳真）

員林員榮醫療體系總院長張克士，也支援手套、網套、綿棒、生理食鹽水、膠帶等醫療物資，供醫療團使用。（員榮醫療體系提供／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖昨天晚間駐駕在員林莒光路上的宏泰汽車，吸引附近超過5萬信眾前來朝聖，獻花盼能讓媽祖賜福，而媽祖一路停留到凌晨３點，車商隔壁的員榮醫療體系員生醫院，也發揮媽祖大愛精神，提供醫療物資給白沙屯醫療團，而臉書「大員林生活圈」版主，也號召網友，沿途撿拾垃圾，讓媽祖與信眾，感受到員林人滿滿的愛。

今年白沙屯媽祖開啟超跑模式，一路趕路，讓隨行的信眾也大喊吃不消，昨駐駕在員林，白沙屯醫療團也利用時間位隨行香燈腳進行治療，而員林員榮醫療體系總院長張克士得知後，立即支援手套、網套、綿棒、生理食鹽水、膠帶等醫療物資，供醫療團使用。

今年因為疫情關係延後，許多香腳頂著７月豔陽，加上整路趕路，需醫療服務的民眾人數微幅增加，張克士也準備飲料及宵夜給醫療團團員享用，致敬辛苦的白沙屯醫療團，讓他們能補充體力，繼續完成接下來的路程，也讓民眾直呼好暖心。

臉書「大員林生活圈」板主賴義乾說，因為他太過興奮整夜睡不著，在現場直播給大家看，他擔心激情過後會留下大量垃圾，因此就號召網友在鑾轎起駕後進行掃街，但發現大家都很有公德心，一整夜五萬人潮，僅撿到兩大袋而已，讓他相當感動，才心滿意足的返家睡覺。

(中時 )