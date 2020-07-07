迎接新生活、全民一起拼經濟，新光三越百貨與6千多家品牌專櫃、12大銀行強強聯手，擴大舉辦「新光三越超級卡利HIGH」活動，7/9~7/20持12大指定銀行信用卡，獨享全館刷3,000送300、名品單櫃滿萬送500！

此外，歡慶振興三倍券開跑，新光三越自7/15三倍券首日起再加碼兩重回饋，第一重7/15起，12大銀行單筆刷3,000送200、聯名卡單筆刷3,000送300（全台限量）；第二重7/15~7/19加碼推出「三倍夠力HIGH」，以實體三倍券消費，單筆滿3,000再送1,000電子抵用券，回饋高達33％！

新光三越甚至推出「八大必買商品指引」，包括夏換季流行服飾5折起、美妝保養品、涼夏家電、趁法雅客周年慶搶買3C、提前採買父親節禮品、夢幻名品一次入手、快樂享受美食饗宴，以及新光三越針對「實體三倍券」特別規劃的「用三倍省三倍」、買一送一、千元型錄均一價專區等，超過十萬件精省商品回饋。

新光三越表示，市場上搭配振興三倍券購物優惠紛紛登場，新光三越於振興三倍券啟用日7/15起，加碼推出市場最狂回饋－「三倍夠力HIGH」，連續5天，持實體三倍券來新光三越，單筆消費滿3,000再送1,000！

此外，更聯手各大品牌，針對以「實體三倍券」來店購物，強力規劃逾十萬件超狂折扣精省商品，包括用實體三倍券買到價值最高翻3倍的「用三倍省三倍／雙倍」、指定商品半價折扣的「買一送一」、以及針對實體三倍券面額規劃1,000、2,000、3,000超值商品組合的「千元型錄均一價專區」。

(工商 )