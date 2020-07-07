交通部民用航空局的無人機管理新制3月底上路，至今有3萬3723架完成註冊、發出2019張操作證。民航局今表示，10月起制度將有微調，無人機註冊將收取50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。

民航局統計，新法上路至6月底，無人機已完成註冊3萬3723架，包括法人5110架、自然人2萬8613架；發出操作證2019張，其中學習操作證212張、普通操作證491張、專業操作證1316張。已經通過能力審查的法人有206個，包括67個政府機關、8所學校、5個協會與126家公司，其中以媒體、廣告、電影、建築業居多。

玩家最關心的圖資部分，民航局已經於6月19日完成最新版更新，由於新制剛上路，初期將每3個月更新1次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整1次。

民航局飛航標準組組長林俊良表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。但依「遙控無人機管理規則」規定，半年後需開始收費，因此10月起相關機制將有調整，無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限2年，2年期滿前，需重新註冊。

考照機制部分，目前允許民眾直接報考專業級，未來民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿1個月，才可報考專業級，不再允許越級報考。此外，為讓考場更有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考1場，等考試結束後，才可報考下一場，不能同時報考2場，此機制已於7月1日起實施。

(中時 )