針對蔡英文總統表示，無法理解馬前總統對《國安五法》與《反滲透法》的批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑反擊，蔡總統當然很難理解，就像她無法理解把大法官找來「訓誡」有什麼不對，提名爭議人選為監察委員有何不妥，以及不讓小明回台有什麼不行一樣；歸根究底，就是蔡總統對於民主的意義與價值不夠理解。

對於前總統馬英九日前談論香港《國安法》，指蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓，除了國安五法，還有反滲透法，蔡英文總統今天受訪表示，台灣跟其他民主國家一樣立法遏止中國勢力滲透、破壞民主，不能理解為什麼馬英九會有這樣的評論。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，「魚歸魚，蝦歸蝦」，一碼歸一碼，不是中共港版國安法應受批評，蔡政府侵犯人權、違反民主的《國安五法》與《反滲透法》就毫無爭議，不是只能批評中共，自己政府的亂政失能就一個字都不能提。他要告訴蔡英文，很多人對她東廠治國，無能處理兩岸，也是很難理解。

(中時 )