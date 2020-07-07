你是在台灣使用LINE電腦版的500萬用戶嗎？LINE電腦版針對Windows、macOS雙系統平台，都推出了最新6.1版本，無論慣用PC或是Mac，都能享受最新的LINE電腦版新功能。本次共有四大更新，詳情如下。

一、群組視訊通話優化，可支援500人

原本LINE的群組免費通話人數上限是200人，因應使用者需求，如今擴大至500人，且手機版、電腦版皆可支援。視訊會議經常需要使用的分享螢幕功能，優化後被分享的螢幕會顯示綠色邊框，畫面上也新增顯示「正在分享螢幕畫面」的提示字樣。

更新是最新6.1版本後，當滑鼠移動到底部按鍵區的時候，按鍵選單才會顯示，平時能顯示更完整的通話畫面。另外畫面縮圖原本顯示在畫面下方，更新後則移到上方。 此外，靜音者將顯示斜線紅色麥克風圖示，發言者為綠色音波圖示，且所有參加者都看得到。

二、瀏覽視窗整合：點開一次就能瀏覽照片、影片、GIF

更新至LINE電腦版6.1版本後，媒體瀏覽器進一步整合，只要點開一次，就可以同時瀏覽聊天室中傳送過的照片、影片，與GIF檔。媒體瀏覽體下方還顯示縮圖，更容易搜尋。

三、可以從Excel中選取表格 直接複製貼上到LINE

你在工作中經常使用Excel嗎？更新至LINE電腦版6.1版本後，支援2種Excel表格複製貼上的格式，一個是以純文字格式貼上，一個是圖片方式貼上，可以將Excel表格快速轉為圖片。

四、LINE社群未讀訊息數，電腦版上可設定不顯示

如果你也加入了LINE社群，是否會發現未讀訊息一下子暴增不少，帶來不少壓力呢？LINE傾聽用戶聲音，更新至電腦版6.1版本後，可以在LINE電腦版設定中的「提醒」勾選「不顯示未讀訊息數」，LINE社群的未讀訊息數（通常數量都很高）就會以N方式顯示，不計算在整體未讀訊息數量中，緩解壓力。

LINE部落格指出，本次電腦版6.1版本更新，Windows 於2020年6月29日已上線、Mac 平台則於2020年7月3日上線。想要試試新功能嗎？趕緊更新升級唷！

(科技)