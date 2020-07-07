中信兄弟強棒林智勝回來了！今（7）日在桃園棒球的中信兄弟與樂天桃猿「77抗戰」，林智勝以DH、第4棒身分「打猿」，他將會是中信兄弟最後一波戰績攻頂的主力戰將。

對於受傷下放二軍不到3個月的林智勝重回一軍，比預期更早，中信兄弟總教練丘昌榮指出，主要是他在二軍的比賽內容很好。今年4月底林智勝為了撲回本壘搶分，造成左手食指和中指骨折，送醫開刀。

林智勝的名牌重新貼上球隊的白板。（陳志祥攝）

經過一段時間治療，日前林智勝放話不會太早升上一軍，對此，丘總表示，因為那時林智勝只在二軍打1場比賽而已，所以不願太早升上一軍，後來經過3、4場比賽，狀況調整得很OK。

林智勝趕在上半季結束前歸隊，算是提早向一軍報到，丘總表示，林智勝很努力進行復健、努力治療，如同他自己覺得因年紀的關係，接下來要珍惜在球場的時間。

林智勝此時回來一軍，對於目前球隊爭冠氣勢有否幫助？丘說，當然有很大的幫助，他也打過很多高張力的比賽，此時出賽一點都不用擔心，讓他出賽考量是身體有沒有調整好，至於心智與心理不會是太大問題。

今天林智勝以DH出賽，未來的比賽可以守備嗎？丘總指出，這事慢慢來吧！所以先由周思齊頂替守備，對球隊而言，周思齊、林智勝與王勝偉都是球隊很重要的爭勝角色。

(中時 )