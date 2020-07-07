開場活動請來小朋友表演，鼓勵親子一起愛閱讀。（謝瓊雲攝）

彰化縣立圖書館設有完善的兒童閱覽空間。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美戴上魔法帽，以縣長媽媽身分和知名的陸爸爸陸育克一起為現場的小朋友說故事。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美7日戴上魔法巫師帽，在縣立圖書館為小朋友說故事，引領大家進入奇幻有趣的繪本世界。（謝瓊雲攝）

2020彰化夏日繽紛好讀節即將於7月15日至8月30日開跑，彰化縣長王惠美7日戴上魔法巫師帽，在縣立圖書館為小朋友說故事，引領大家進入奇幻有趣的繪本世界；她呼籲暑假期間最佳防疫新生活運動，就是親子一起來聽故事、讀好書。

宣傳活動邀請到漫畫家蘇裕雄現場表演，以簡單筆觸速寫方式，介紹今年各項活動內容，展現高超繪畫技巧；縣長媽媽與陸爸爸陸育克一起說故事，更是讓小朋們聽到目不轉睛。

王惠美引用莎士比亞的話說，「生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光。智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」縣府聯合全縣26個鄉鎮市圖書館，推出「親子樂讀enjoy圖書聯展」，展出近萬冊適合親子的好書，內容包括育兒生活、品格養成，及適齡繪本，歡迎大家踴躍借閱。

文化局長張雀芬表示，親子童樂會系列活動包括最後親子喜愛的「故事親子搖滾趴」、「繪本BOOK思議VS遊戲手作書」、「涼夏FUN影展」、「Fun鬆悅讀主題書展」、「過期期刊展售會」，與「舊愛找書趣—好書交換」。還有辦證、集點加碼、讀電子書寫心得等送好禮活動，詳情可上文化局官網「最新消息」查詢。

(中時 )