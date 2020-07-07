披薩業者必勝客（Pizza Hut）打破地址送餐限制，宣布推出全新「戶外送」，首波精選北部4大熱門野餐景點提供服務，並領先推出「Tracker餐點追蹤模式」，外送員從備餐到送餐的配送動態過程，均能透過網頁即時掌握，提升消費者取餐便利性，搶攻外出野餐商機。

必勝客表示，公司持續創新研發，致力帶給消費者最新、最HOT的美味體驗。此次首選大安森林公園、大佳河濱公園、華山文創園區及美堤河濱公園等北部4大野餐熱門夯點，只要在必勝客官網選取野餐地，HOT美味餐點一鍵到位，外出野餐不用大包小包。

為讓家庭客群野餐能增進互動樂趣，必勝客推出只送不賣的多功能「小孩放電神餐墊」，採防潑水和透氣材質，長148公分、寬200公分，即日起至9日於必勝客FB粉絲專頁舉辦活動，完成指定任務即有機會帶回家。

針對曾使用過戶外送服務的會員，必勝客即日起至10日亦祭出召集令，憑EDM或指定APP畫面前往必勝客師大店，即可免費領取「小孩放電神餐墊」，持野餐墊參與指定活動還能免費獲得夏威夷鬆厚大比薩1個。

同時，必勝客也推出期間限定的買一送三超值雙套餐組合，即日起至7月13日，購買指定大比薩，分別贈送指定比薩、BBQ口味厚燒醬烤、黃金和風鱈魚塊、薯星星等爆美味副食，搭配全新戶外送服務，讓消費者野餐省事省心。

(時報資訊)