「台灣第一筆綠電交易融資」專案，由睿禾控股和永豐金(2890)搶下。睿禾控股取得永豐金旗下永豐銀單一授信9.5億元的專案融資。

從2017年1月《電業法》修正，開放綠電市場至今三年，從發電、售電、到用戶這條綠電自由市場之路終於走通，並且有了第一筆由金融機構承作融資。永豐金和睿禾控股在長達9個月努力下，成功設計出專屬綠電交易專案融資的綠電交易。

睿禾控股董事長陳坤宏表示，睿禾控股目前資本額6000萬元，預計今年增資到3.5億元，目前已有壽險和創投公司等特定投資人。睿禾控股也在去年和瓦特先生換股，使瓦特先生成為睿禾控股百分百的子公司。

這次的專案融資突破過去以再生能源以「躉售台電」的模式向銀行提出融資申請；而是以「綠電自由交易」模式進行，讓發電業者能在再生能源市場進行交易，將電力售予民間企業。

這次的融資案，也包括了南港輪胎新竹廠和世界明珠建案所達成的合作。由睿禾控股在南港輪胎位於新竹的廠區屋頂建置太陽能電廠,並透通瓦特先生售電業的角色，將再生能源電力提供給南港輪胎子公司「南榮開發」的世界明珠建案，讓未來進駐世界明珠商辦大樓的國際品牌廠商，能直接使用綠電，以達成RE100宣告等國際環保標準。

同時身為永豐金控合作廠商的若水鑑價也在本次交易中購買了綠電，讓辦公室達到40%使用再生能源的目標。

(時報資訊)