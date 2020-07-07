汽車傳動系統鍛壓件廠江興鍛壓6月及前6月出貨受新冠肺炎疫情拖累而下滑，導致6月及上半年營收均呈現衰退，第二季合併營收近5.02億元，比第一季微幅成長2.78％。江興鍛表示，歐美陸續解封，車廠也逐漸恢復拉貨，江興鍛台灣廠出口至歐美金額正逐月回升。

江興鍛公佈自結6月合併營收1.51億元，較去年同期衰退36.04％；上半年合併營收9.9億元，比去年同期衰退29.46％。

江興鍛主管表示，江興鍛外銷歐美車廠係由台灣廠供貨，隨著歐美各國陸續解封，台灣廠6月出貨金額從5月2,400萬元逐步增加至2,500萬元，7、8月出貨還會再回升，7月出貨預估4、5千萬元；8月出貨拉高至6、7千萬元。大陸淮安及太倉兩地工廠目前出貨已回到昔日的九成，每個月合計出貨1.2億～1.3億元。

江興鍛主管指出，江興鍛台灣及大陸兩岸三地工廠第三季出貨慢慢回升至過去的八成，預估第四季可達過去的九成，下半年營運會比上半年好。

(工商 )