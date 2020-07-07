加工業者以國產雜糧開發出許多加工產品。（許素惠攝）

台灣雜糧基金會輔導加工業者引進日本技術，開發出「蒸大豆」，口感宛如水煮花生，成為健康零食。（許素惠攝）

農委會推動國產雜糧復興，但2年來因種植成本過高，價格難敵進口低價競爭，大豆種植面積從4000公頃減到2000公頃，台灣雜糧基金會邀請產官學共商對策，大家紛紛提出建議，包括提高對地補貼、建置冷鏈強化庫存量存放、整合契作主體提升產量，吸引大型加工業者。

台灣雜糧基金會董事長林源泉表示，大豆種植面積2年減少一半，是國產雜糧復興的大瓶頸，該會正積極輔導引進新加工技術，讓雜糧加工產品契合消費者需求，而農業補助也應著重在資材及設備上。

中都農業生產合作社顧問馬聿安認為，需整合各契作主體，將產量提升後，才能吸引大型加工業者一起合作開發展產品，強化產銷連結。台南市將軍企業社理事主席蔡財興主張維持一定品質，俟產量提高後，絕對能獲得政府關愛，進而復甦產業。

雲林精緻農業合作社理事長張信富指出，雲林契作主體面臨庫存設備不足以存放所生產的大豆，希望政府補助冷鏈設備、冷凍庫等，而成立公會也有利於與加工大廠的合作。雲林縣農業經理人協會理事長余明澄建議整合農民，技術共享，互補彼此不足。

台灣農業經理人協會理事長謝萬來建言，補助生產設備或直接對地補助，才能提高農民種植意願，讓產量至少回升至過去一樣。嘉義縣義竹雜糧生產合作社理事主席翁育群則補充，農委會今年4月針對冷鏈設備補助宣布了相關辦法，以合作社場為單位申請，可補助50％，大家可以踴躍申請。

(中時 )