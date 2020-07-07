◎批香港國安法 蔡英文:會考量反制措施

香港國安法第43條實施細則6日生效，要求外國及台灣政治性組織及其代理人配合。蔡英文總統今天表示，必要時會對國民和我們國家相關組織發出警訊和指引，讓他們不要因此受到傷害，如果香港國安法的施行對國家造成傷害或有不合理現象，也會考量反制措施。

◎景氣不佳 台塑逆勢加薪

陸美貿易戰、新冠疫情夾擊，全球景氣下滑，不過，台塑集團總裁王文淵今日仍拍版，為台塑四寶員工加薪1％，另再給予3300元慰勉金，合計調薪幅度達1.5％，至於協理級以上主管共體時艱，不調薪資，廠長、組長等職務則納入調薪行列。

◎4月大嬰吃菜泥稀飯 肉毒桿菌中毒

國內發生今年首起嬰兒肉毒桿菌中毒事件，個案為一名北部的4個月大男嬰，今年6月中旬食用家人以胡蘿蔔、高麗菜泥製做的副食品後，6月23日出現便秘、食慾差情形，25日出現呼吸急促及發燒症狀，送院後發現是肉毒桿菌中毒，為歷年來年齡最小的個案，目前住院治療中。

◎深夜好食雞！麥當勞客製夜貓族宵夜

鑑於不少國人有吃宵夜習慣，且宵夜市場胃納明顯擴大，麥當勞宣布，「麥當勞歡樂送」將首度針對夜食族推出「深夜10塊雞塊餐」快閃餐組，7/8日至7/26日晚上11點至次日凌晨3點，夜貓價只要178元。「麥當勞歡樂送」此一新品也使麥當勞變身「有外送服務的深夜食堂」。

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(中時電子報)