根據內政部最新實價登錄顯示，台中七期豪宅大陸建設「宝格」18樓總面積147.11坪以總價9880萬成交，據悉，此交易為「宝格」B戶，屬不錯的行情價碼，扣除車位後每坪單價63.3萬，據謄本資料顯示買方為達昇投資股份有限公司，即紡織大廠利勤實業洪家持有，為全世界3D立體織物的領導廠，目前「宝格」已知住戶包括億豐工業粘家、盛香珍郭家、香吉士李家，皆為業界翹楚，大咖雲集且家族均購買多戶，整個社區儼然成為這些在全球布局的國際企業主所鍾愛的頂級私人會所。

其中，與「宝格」同為義大利國寶設計大師Antonio Citterio設計的系列作品的大陸「丽格」在外觀落架後吸引不少富豪慕名而來，6月下旬來客量大幅成長3成以上，更傳出「宝格」、「丽格」2大豪宅案長假四天內一口氣賣出共8戶，合計約5億元的成交總額，震驚市場業界。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，綜觀目前台中豪宅排行榜，名次靠前的個案基本上都具有國際級團隊加持，顯見國際級建築已成為台中豪宅市場主流，此外，全球疫情仍在延燒，頂級大咖幾乎都留在國內，看屋買房成大戶最喜愛的休閒活動之一，也因見多識廣、且名下資產布局全球各地，對於有國際大師加持的建築作品慧眼獨具，下手毫不手軟。

(中時電子報)