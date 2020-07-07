今日中華長照暨偏鄉醫療基金會舉辦了一場由台俄雙方醫師參與的線上醫學論壇，由榮民總醫院神經醫學部主任鄭宏志醫師發起，結合三軍總醫院臨床醫療團隊分享台灣新冠肺炎的醫療經驗，為將來可能的醫學研究與防疫工作建立基礎。

截至7月6日，俄羅斯共計有68萬人確診新冠肺炎。龐大的病患的壓力，讓許多醫療人員不但身心負荷沉重，更有許多參與台方醫療人道計畫的醫師染上疾病。因此主辦單位希望藉這次會議，為俄羅斯送暖且分享經驗，並持續未來的合作。三軍總醫院方面由林永崇醫師、江宗達醫師、商弘昇醫師專題報告醫院管理、臨床診療與重症處理，全國醫師公會秘書長趙堅醫師也與會。

林永崇指出，因應新冠肺炎疫情，台灣開設負壓隔離病房、運用3d列印技術製造醫療用口罩，而1月21日台灣第一位新冠肺炎確診者消息出來後，當天三總馬上就開會討論如何因應新冠肺炎，根據接觸史、群聚史判斷民眾染疫風險高低，至今三總共送篩檢1552人，驗出了29位新冠肺炎確診者，如今都已康復，住院最長的住了54天。

趙堅表示台灣基層醫師在一月就開始請民眾看診時要戴口罩，且看到民眾有感冒症狀就後送到教學醫院，警覺高，控制得好，所以疫情沒有爆發。

俄羅斯方面在烏里揚諾斯克直屬總統的經濟及公共政策學院院長召集，他表示俄國一度極缺乏防疫物資，之前談好要供應物資的國家和廠商紛紛無預警取消供貨，當時他跟歐洲求援罕有回應，反而獲得遙遠的台灣幫助，讓他覺得只要有心不管距離多遠都可以協助，呼籲俄國人也要有台灣人這種精神，相信一定可以戰勝病毒，去年俄國就有派醫生到台灣受訓，未來將擴大與台灣的醫學合作。不過他坦言因為如今俄國的醫師正忙著防疫，今天無法在線上會議中報告，但他保證，等到疫情趨緩後俄方醫師一定會與台灣分享他們接觸到的眾多患者的情況，絕不藏私。

(中時 )