台南市議會定期會7日進行二三讀會時，市府交通局提出的「自動駕駛公車智慧基礎設施建置經費」3500萬元墊付案，因議員有意見，決議保留至下次會期討論。交通局表示，已制定分階段測試實施計畫，將確保每一階段安全性後，才提升測試層級。

交通局說，台南市自駕公車今年3月獲得經濟部核准實驗計畫後，6月底又獲得監理單位核發試驗車牌，近期將完成上路測試前的整備。為降低市民對自駕公車的安全疑慮，市府也制定分階段測試實施計畫，希望透過嚴謹的測試計畫，除確保行車安全外，也累積經驗與實力，以趕上自駕車的發展潮流。

局長王銘德指出，發展自駕車技術，一定要踏出在一般道路實驗的第一步，但民眾也不需擔心，市府不但先選擇對道路交通衝擊較小的路段，初步規畫假日線「南科火車站—南科考古館」及平日線「沙崙智慧綠能科學城循環線」等2條路線，還採用漸進式提升測試層級，以保障測試階段人車安全為首要目標。

王銘德表示，目前自駕公車上路仍屬於試驗階段，後續將分3階段進行：第一階段以時速20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第二階段提速至時速30公里，並於路側設置相關警告標誌提醒其他用路人以維持道路安全；第三階段：逐步提高車速至時速40公里，並於速限內確保整體測試安全並符合規定後，將循序、逐步擴大測試地點。

王銘德強調，依現行實驗條例規定，試驗時車上必須有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員也會隨時注意車外狀況並可接手操作，一面測試學習與系統調校作業，測試通過後，才會開放民眾試乘，最後才會作為一般公車路線收費載客服務。

(中時 )