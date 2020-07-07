高屏A區高鳯同濟會於大仁科技大學禮堂，舉辦第25屆「清寒卓越、尚品勵學」優秀學子獎助學金頒贈典禮，高鳯同濟會長鄭武昌表示，會的宗旨一直秉持「照顧幼童第一優先」、「關懷兒童無遠弗屆」，致力於服務兒童與社區，也希望拋磚引玉，能獲得更多人響應。
鄭武昌透露，因自己童年生活非常坎坷，所以在行有餘力時，一直抱持著扶助清寒弱勢家庭子弟想法，希望協助他們能專心向學，開創孩子們美好璀璨的前程。這個理念也獲得理、監事會及所有會員支持，因為大家對社會的關懷，弱勢的孩子才有希望改變他們的未來。
此次發放對象由鹽埔國中、大仁科技大學、屏東縣政府7個區的家庭福利服務中心社工員，所提列需要幫助的30名學生，提供一次性的就學獎學金，鄭武昌
期盼，受獎同學不要因為經濟問題而阻撓自己的學習之路，在生活上、學業上持續有更好表現，未來行有餘力，也能付出滿滿的愛與關懷來回饋社會。
(中時 )
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