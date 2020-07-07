金門軍方釋出土地讓所有權人購回。圖為環島北路旁軍營拆除後，進行還地於民作業。（李金生攝）

軍方釋出原有土地讓地主依〈離島建設條例〉申請購回，縣府提醒期限至明年1月8日屆滿。（金門縣地政局提供）

金門軍管時期徵（占）用民地，牛舍、馬房一夕之間變司令台，百姓最多只能領取些許補償費。隨著駐軍連年裁減，軍方釋出原有土地讓地主依〈離島建設條例〉申請購回。縣府提醒期限至明年1月8日屆滿，土地所有權人應把握申請時效。

1949年國軍轉進金門初期，因為軍事戰備需要，緊急徵用或占用民地構工，百姓祖傳的田地，甚至於門口空地，在軍方鐵絲網圈圍下來，一夜之間就畫入營區或碉堡用地，連牛舍、馬房都可能變成司令台，而地主卻最多只能領取微薄的補償費，甚至一毛錢也沒有。

在「軍民一家」、「軍事第一」的最高指導原則下，百姓也莫可奈何。隨著國軍精實案、精進案、精粹案的陸續推動，金門駐軍連年裁減，軍方需用土地大幅銳減，自2000年起依據〈離島建設條〉第9條第1項規定，相繼釋出原徵用、占用土地讓土地所有權人申請購回。

縣府表示，20年來地政局已受理申請購回案逾1400件，申請期限也將在明年1月8日屆滿，希望原土地所有人或繼承人把握時效洽辦。若有疑問可電洽地政局：082-326663轉63123、63125。

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(中時 )