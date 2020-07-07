英國廣播公司（BBC）報導，英國政府宣布對49個違反人權的個人與機構實施制裁，制裁對象自即日起禁止入境英國，或在英國進行金錢流通，也不能透過置產等方式從英國獲益。這是英國首次未與聯合國或歐盟集體實施制裁，而是獨立實施，意義重大。不過，首批制裁名單中並無大陸機構或個人，多為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、北韓、緬甸等人士。

英國外交部長拉布表示，這項制裁行動是針對暴徒及獨裁者黨羽，並阻止這些人獲取不法利益。制裁名單包括涉及俄羅斯稅務顧問馬尼茨基（Sergei Magnitsky）之死的25名俄羅斯籍人士。馬尼茨基2009年死於莫斯科獄中，並促使美國與歐盟相繼通過立法制裁侵犯人權者。另外還有與沙國記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死有關的20名沙國人士；2名與羅興亞民族迫害相關的緬甸軍方高層；以及2個涉及強迫勞動、施虐的北韓機構。

BBC報導指，英國之所以首度獨立實施制裁，是希望在維護人權方面展現出領導者的角色，但英國行動是否獲得其他國家跟進，也是關鍵。美國與加拿大都有類似機制，歐盟也在推動歐盟自己的制裁方案，若能一起行動，制裁效果將會更加強大。

此外，金融時報報導，前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）以及工黨籍議員布萊恩特（Chris Bryant）都提出，香港特首林鄭月娥應列入制裁名單。拉布對此回應，「不排除、會考慮」。

拉布被問及「是否把中國排除在名單外，以避免與中國再次發生衝突？」時，拉布說：「我們願意捍衛至關重要的國家利益。但是我們必須根據證據（才能做出制裁決策）。」

(中時 )