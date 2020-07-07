國內戴口罩的人數越來越少，急診科醫師白永嘉用一張病例圖示警：病毒一直都在！（摘自：急診醫師的眼睛）

台防疫鬆懈了？急診醫PO一張圖示警：病毒一直都在

隨著天氣越來越熱，國內戴口罩的人數越來越少，雖然台灣疫情趨緩，但國際間的新冠肺炎疫情仍不可小看，目前全球確診數已累計1,100萬人次。新竹馬偕醫院急診科醫師白永嘉用一張病例圖示警：病毒一直都在！

進入夏季氣候，再加上太平洋高壓增強，形成高溫炎熱的天氣，走在路上的行人戴口罩的比例大幅下減，白永嘉醫師見此情形，於臉書粉專表示「是否已經越懶得戴口罩？是否已經越來越少洗手？發燒的病人越來越多，流感的病人也增加了。」

白永嘉PO出一張病例單據，上面顯示「B型流感」陽性的檢驗結果。他指出，台灣現在看起來疫情控制得很好，但是全世界前兩天的疫情，卻創下單日最高確診紀錄。呼籲民眾能彼此互相提醒，去人多的地方要記得戴口罩，並常常洗手消毒。其實「病毒一直都存在」。

網友見醫師提醒，紛紛表示「真的真的！小孩班上很多人發燒」、「真的，因為之前多洗手，戴口罩，家裡小朋友幾乎沒什麼感冒，反而比疫情發生之前更不容易生病，拜託一定要勤洗手，戴口罩啊！」、「一直有不知何時會突然大崩盤的擔憂。」

(中時電子報)