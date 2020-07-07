面對全球疫情持續，旅行社恐陷倒閉潮，交通部長林佳龍7日推銷北市雙層觀光巴士時稱，市場可經此次疫情盤整、重新洗牌，沒有競爭力的就逐步退場。未料，此話一出引發爭議，政治評論員李正皓甚至怒轟林佳龍別講幹話。不過，觀光業界早有體認，應趁此時機提升軟硬體能量、提高競爭力；或是對台解除邊境管制的國家，政府也應立即回應，讓出入境業者有機會找活路。

儘管李正皓怒轟，交通部身為觀光主管機關，這個時候就是努力紓困，協助旅行業者度過難關就可以了，這個時候講幹話對事情有什麼幫助？但不少網友認為，部長講真話，紛紛留言「我倒是覺得部長說的對！旅遊觀光業綁架人民及藍綠政府已經太久太多次了，動不動就要紓困要補助，我繳的稅金可不是這麼用的。」、「部長的話很殘酷但是很實在」、「我其實贊同部長的發言喔！畢竟這個市場就是體質較佳的存活，反而一直要求政府紓困加碼的企業，很多早就有問題了」

由於國內有高達3900家旅行社、12641家飯店業者，品質良莠不齊，旅遊業界都知道。大同技術學院助理教授高洺塗說，本可藉此機會讓觀光旅遊市場重新洗牌、打掉重來，結果政府把這個機會浪費了，能在這樣艱困環境下存活的業者，才越有存在意義與價值，但政府卻是用選票思維做紓困，根本大錯特錯。

飛亞旅行社創辦人吳昭輝表示，疫情下大家都很公平，最壞的時機也是最好的轉機，是時候提升自己的軟硬體能量，提高競爭力，台人出國一年花8000億，只要有一成800億留在台灣消費，對國旅就是一大活水，旅遊市場競爭對手是全世界，觀光產業要趁現在努力，給遊客留在台灣觀光的理由。

國際觀光救援協會理事長許高慶認為，與其拿納稅人的稅金不斷替業者紓困，不如趁各國對台灣釋放善意，有意開放邊境的機會，台灣也給予對等的開放，讓出入境業者自立自強找活下去的機會，而非一直鎖國下去。

許高慶補充，台灣現在要走的方向是漸近式，不管是雙向或單向都可主動佈局，不是只等別國開放，同時別國有動作時，政府也要即時反應；他說，相信台灣的防疫經驗及能力、快速檢疫能力都沒有問題。

(中時 )