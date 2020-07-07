新北市副市長吳明機（左二）7日上午10時許出席「新店區寶強路段都更案」動土典禮。（葉書宏攝）

新北市副市長吳明機（左四）7日上午10時許出席「新店區寶強路段都更案」動土典禮。（葉書宏攝）

新北市「新店區寶強路段都更案」7日舉行動土典禮，該案為市府首次執行的代拆作業，代拆到開工動土僅2周時間。（葉書宏攝）

新北市副市長吳明機今（7日）上午10時許出席「新店區寶強路段都更案」動土典禮，該案為市府首次執行的代拆作業，代拆到開工動土僅2周時間，效率相當快。吳明機強調，該案8年來努力整合百餘名地主、解決30年來建商倒閉衍生的爛尾樓，是「安居樂業」落實體現。

據悉，該案面積9000餘平方公尺，約30年前建商倒閉，形成1處開挖至地下4層的地下室爛尾樓，由於百餘名地主都盼都更重建，僅有1戶不同意，市府去年7月通過代拆辦法，今年6月底即引用辦法執行代拆，未來將興建2座連棟式大樓，高約42層樓，可提供542個住宅單位。

吳明機表示，市長侯友宜上任後推出「都更3箭」政策，該案為市府首次執行代拆釘子戶作業，在所有程序都完備下，侯6月底還親自視察代拆作業，顯示市府執行都更作業的決心；再者，也改善存在約30年的爛尾樓，維護市容景觀，保障市民居住正義。

(中時 )