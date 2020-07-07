由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，等待已久能順利返鄉的旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，高興地在候機室拍照留念。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，早上9時不到，桃機報到櫃台前就排滿了人潮，讓受疫情影響冷清已久的桃機出境大廳有了生氣。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，早上9時不到，桃機報到櫃台前就排滿了人潮，讓受疫情影響冷清已久的桃機出境大廳有了生氣。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客穿上航空公司發給的防護衣、口罩、眼罩及手套，在候機室等候登機。（陳麒全攝）

由越南政府與越捷航空公司合作的撤僑專機，7日中午來台搭載240名越籍旅客回胡志明市，旅客近半數是孕婦。多數的孕婦考慮到在台沒有健保，為了節省生產費用，以及產後方便家人照顧，希望回國待產。

受到新冠肺炎疫情影響，許多在台越南人無法順利回國。在越南政府與駐台北越南經濟文化辦事處安排專機下，240名越南人7日下午搭乘越捷航空專機返回越南胡志明市，其中外籍移工有159人（包含孕婦105人及合約到期等）、學生41人，來台探親28人、來台旅遊12人。原訂中午12時25分起飛的班機，但因為地勤作業關係，延至下午1時55分才起飛。

外籍移工阿貴說，他已經來台前後3次也有9年多了，工作合約本來在4月就已到期，家人希望他能留在家鄉，也早在越南找好新的工作，沒想到受疫情影響，班機停飛無法回家，因此在台灣多滯留3個多月的時間，幸好這次有專機可以回國，也終於可以跟家人團聚。

新住民阮氏表示，媽媽在農曆年後來台為她坐月子，原本只計劃停留一個月，沒想到受疫情影響，一待就將近5個月，媽媽雖然很捨不得孫子，但還是很想返回越南，自從知道可以登記專機返回越南後，開心到每天睡不著覺。

來台工作一年多的鄧小姐表示，目前已經懷孕6個多月了，因為在台灣沒有健保無法負擔生產費用，3月的時候就想要回到越南待產，但多次自行購買機票，班機多次取消無法順利返家，越南的家人很擔心，這次聽到越南政府安排專機，立刻就報名，不過先生還是會繼續留在台灣工作。

(中時 )