中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今天率眾至日本台灣交流協會前抗議，並遞交《致日本安倍政府公開信》，要求美軍撤出琉球，尊重琉球人民生命權。張安樂演說時更進一步指出，琉球歷史上跟中國的關係是水乳交融，日本併吞琉球的時候，琉球一直把復國命運寄託在中國身上，可惜當時的中國無法保護琉球，「身為一個中國人，我們有責任讓琉球人脫離日本。」

《致日本安倍政府公開信》指出，琉球歷史上是一個和平中立的小王國，十四世紀中國明太祖時和中國開始接觸，那時中國國力強大稱雄東亞，但從來沒有半點侵略琉球的企圖，五百年來都是對琉球待之以禮。此外，中國還從福建遷徙了三十六個家族協助琉球建設，這就是俗稱的「閩人三十六姓」。琉球歷史上有「五大賢臣」，其中就有兩位福建後裔：程順則和蔡溫，他們至今還為琉球民眾感念。

然而，日本於1879年以武力併吞琉球劃為沖繩縣，又在琉球設立軍事基地作為侵略亞太的跳板，從此鑄下琉球人民永世難忘的悲慘遭遇。二戰末期，美軍反攻日本時在琉球發動了沖繩戰役，致使10萬無辜的琉球百姓莫名冤死，對於一個當年人口數僅有40萬不到的琉球而言，四分之一的死亡人數，直到今天仍是琉球人民心中難以磨滅的傷痛！琉球人生性愛好和平，就因為日本的野心，而慘遭池魚之殃、造成如此悲劇，他們到底招誰惹誰了？

時至今日，日本政府非但沒有對這段歷史知所警惕，更甭論對琉球人民心存愧疚，甚至為了一遂美國稱霸太平洋的野心而允許美軍在琉球設立軍事基地，萬一哪天發生戰爭，琉球勢難倖免於難，又將遭遇戰亂的浩劫，屆時，又不曉得有多少琉球人屍橫遍野？

公開信強調，日本與美國都標榜人權立國，但從來沒有尊重琉球人民的生命權？琉球人的命也是命！饒饒琉球百姓吧！

(中時 )