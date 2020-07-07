買房也走數位化，兆豐銀網站房貸金額已接近50億。兆豐銀引述最新統計指出，從2019年3月所推出的「房貸e把兆網站」，到今年5月底止，除了網站使用人次年成長達1.73倍之外，透過此網站並到行辦理房貸者，至今核准額度更已達近50億元。

由於看好房貸線上進件所帶動的業務量，兆豐銀也表示，已全新進行網站的改版，帶動更多民眾使用「房貸e把兆網站」，再拉高更多進件量，目前該網站對於各區房價、賣價估算，乃至於貸款金額與利率等等，該網站將提供全套「一條龍」服務，只要經由手機或e-mail認證，隨點隨查，即可掌握上述三種資料。

其中，兆豐這個網站比起其他銀行或是各大房仲的估算房價網站，最主要在於增加「貸款額度、利率」試算的最後關鍵選項，因此可作到真正的線上房貸一條龍。

對於這次兆豐銀行全新改版的「房貸e把兆網站」，兆豐對三大特色說明：簡化流程、新增「試算紀錄」的比較表、對多項服務只需認證一次，是最重要的三大特色。

首先，過去民眾要查房價、估房價及試算貸款額度和利率，得「一層層」如通關般進入，例如只想試算房貸額度和利率，得先經過前兩關（查、估房價）才能查到，在新改版後，這3大功能全面獨立，民眾可以自己選擇要查房價、估房價，還是試算房貸額度和利率，想查哪項功能、一點就進入，免除層層關卡。

此外，這次新改版後，民眾可以將心中屬意的房子，例如有三間房屋、一次羅列出來做比較，比較項目包括每坪單價及總價，讓民眾可在談判價格、條件、及自己可貸款的承擔能力等多面向考量，選擇最適合自己的房子。

而只需認證一次，即可一次試算多筆房屋估價、及貸款額度和利率，也省下民眾在其他網站上得認證多次的工夫。兆豐銀指出，一般各銀行試算房屋貸款額度和利率，每試算一筆、民眾就得用手機或e-mail認證一次，民眾得不停地反覆輸入認證資料即非常不便，特別是兆豐銀行這次全新改版後，更開國內業界之先，首創民眾除可查詢近一周的試算紀錄外，也只需驗證一次，就可試算多筆房屋估價或貸款額度利率方案評估。

(工商 )