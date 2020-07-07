（總統蔡英文認為，港版國安法對台造成傷害時，將考慮反制措施。圖／本報系資料照）

針對港版國安法被擴大解釋涉及台灣的問題，總統蔡英文今日表示，如果港版國安法對於台灣造成傷害，或者有不合理的現象時，台灣會考慮反制措施。

蔡英文認為，港版國安法中有哪些是無法被接受的內容，每個重要、主要政黨都應該要有能力判斷，呼籲所有的政黨，要共同面對這項法令對台灣造成的傷害。

前總統馬英九批評，台灣國安五法與港版國安法是「不遑多讓」，蔡英文反駁，很多人都對馬英九這樣的話感到不解，很多民主國家藉由強化法律遏止任何會妨礙國安的事情，同時保護民主。台灣和其他許多民主國家一樣，藉由立法防止中國勢力滲透、破壞國家民主，這就是國安五法的目的所在。

在近日公布的港版國安法實施細則中規定，「向外國及台灣政治性組織及其代理人要求就涉港活動提供資料」等條文，香港警務處處長可向外國政治組織、台灣政治組織，或是外國代理人、台灣代理人，遞送書面通知，要求提供疑犯在港活動的個人資料和收支來源。如未按規定提供資料，可罰10萬港元和監禁6個月。

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