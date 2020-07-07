全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)最新公告，6月營收1.25億元，月增49.27%，年增33.7%，累計上半年營收5.37億元，年增9.92%，單月營收創歷史新高。

泰金今年3月底因火災影響電鍍部分產能，致部分訂單出貨遞延，惟受影響產能於6月已全面回復正常，加上今年新增客戶及原有客戶新品項陸續於第2季出貨等因素，6月營收創下公司成立來單月歷史新高。針對新冠肺炎疫情影響方面，公司於初期評估對產業影響較不確定，惟目前就第2季出貨及第3季接單狀況觀察，疫情對泰金影響尚屬有限，今年下半年仍樂觀看待。

泰金今年第1季每股盈餘1.39元，表現亮眼，並於上月中宣布與水五金大廠成霖(9934)合資設立泰國公司，正式跨足水龍頭五金產業，現在加上本業家飾鑄件領域持續傳出捷報，未來公司發展目標雙箭頭明確，期能為泰金成長續攀高峰。

(中時電子報)