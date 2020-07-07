蓮池潭到底有沒有變？據交通部觀光局統計，蓮池潭遊客數逐年增長，蓮池潭文化觀光協會理事長謝蔡素卿卻說，過去10年協會嘗試與公部門合作，但市府多頭馬車也不聽建議，缺乏整體規畫，「觀光客照相、尿尿完就走」。

查詢交通部觀光局統計資料庫，蓮池潭1999年起有遊客數據，當年約49萬人次造訪，2007年達199萬人次，2013年311萬餘人次，隔年跌回126萬人次，但之後逐年增長，2018年突破562萬人次，去年可能受陸客急凍影響，掉回540萬人次。

看似蓬勃發展，但蓮池潭文化觀光協會理事長謝蔡素卿直言「政府錯誤政策害了蓮池潭」，早期周邊住宅區被畫為公園用地，等同變相禁建，房子普遍低矮破爛，經長年抗爭，2009年底總算解禁，同年協會成立，試圖與公部門共推觀光。

不料，市府多頭馬車，觀光局、民政局、文化局、經發局各行其是，推出的政策又不接地氣，例如舉辦世運前，市府嫌蓮池潭街景不好看，硬是統一規畫店家招牌，做得又小又不顯眼，後來業者紛紛自行改回來，「浪費錢又擾民！」

謝蔡素卿說，地方曾提出多項建議，市府不是不理睬、就是聽一半，當年居民建議設置涵管種蓮花，整理成12生肖造型營造亮點，但觀光局種完後欠缺管理，蓮花如今長得雜亂又難看，更把原先龍虎塔倒影在湖面的美景都遮蔽了，比沒種更糟。

她表示，韓國瑜上任後，執政時間太短，蓮池潭還沒看到任何變化，尤其新冠肺炎疫情期間，遊客少得可憐，至少有3家當地攤販1天只賣100元，急得上協會臉書留言，拜託請市府救救他們，但協會對公部門很灰心，只能建議攤商別抱持太大希望。

(中時 )