新境界文教基金會副執行長吳怡農評論海軍陸戰隊演訓釀2死一事時，認為國軍軍訓長期是表演性質；蔡英文總統批評吳怡農的話對國軍不公平，吳指出，在基層努力的人都是把生命交付在國軍手上，相信不管是國防部海軍參謀長或總統，大家希望國軍可以更好的立場都是一樣的。

他說，回顧過去幾年發生的事，可以看到陸戰隊弟兄對當時狀況的敘述，例如雙腳被纏住等，可以感受到。

對於國防部回擊；吳怡農表示，他與其他人出發點一樣，希望國軍可以更好，且珍惜全體軍人付出。

對於「作秀說」引發國軍不滿，吳怡農說，每個人都曾經在基層單位接受上級指示，也二話不說，努力操演完成任務的心情，每個人都了解，所以也正是因為這樣，應該好好面對可以檢討的地方 。

他說，以前在特戰的時候曾參與漢光演習聯營操演，在台灣南部空降登陸，配合地面單位作戰，至於這些是否都是表演性質的操演，最重要、大家共同面對的難題是。

他說，過去20年來軍事戰況改變太多，特種作戰有許多任務，一般軍種沒有辦法執行，例如跳傘只是一部份，可以做更多有助於現實狀況的演練，例如空中突擊、平民兵組織、山地作戰等。

吳怡農重申3點立場，他與其他人出發點一樣，希望國軍可以更好，且珍惜全體軍人付出，希望有更充足的人力資源、訓練、個人裝備等，讓國軍可以更好的完成任務，顧好這個家。

他指出，過去20年台灣與中國之間軍事平衡發生了很大的變化，希望可以好好來談，讓台灣整體防禦戰略，每個單位、位置可以理性來談。

吳怡農表示，宣傳跟訓練之間要有一定的平衡，希望大家可以好好討論，在宣傳、訓練、操演之間的平衡，希望今天自己的發言可以促進社會討論。

(中時 )