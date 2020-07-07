光學鏡頭廠-玉晶光(3406)6月合併營收11億944萬元，較上月增加8.14%，為今年以來單月新高，美系客戶新機因增加TOF等新應用，給玉晶光下半年訂單預估量略高於去年同期，不過，新冠肺炎疫情及中美貿易戰變數未除，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年業績仍需看客戶拉貨而定。

蘋果SE新機在第2季開賣，成為玉晶光第2季營運推手，6月合併營收11億944萬元，較5月成長8.14%，較去年同月則增加29.33%，為今年單月新高，累計第2季合併營收為30.74億元，季增13.98%，累計前6月合併營收為57.68億元，年成長79.91%。

陳天慶在日前股東會表示，下半年是我們傳統旺季，新機認證狀況還算順利，新產能開出來也很健康，稼動率還算不錯，由於美系客戶新機增加TOF等新應用，今年下半年訂單預估量略高於去年同期，目前客戶訂單沒有太大影響，但因全球新冠肺炎疫情未止，疫情如何演變難以預測，加上中美貿易磨擦問題，下半年業績還是得看客戶拉貨狀況。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求，玉晶光積極進行擴產，玉晶光總經理郭英理表示，廈門3個廠區中的兩個廠區，一個已全線開出，另一個廠於6月底全線開工，第3座則將於8月全線開工，由於產品有4P到7P，預估今年新增產能約15%到22%。

根據玉晶光財報，去年實際支付資本支出約30億元現金，今年將依市場需求支出，有可能比去年多。

(時報資訊)