由於新冠肺炎疫情逐步趨緩，全球經濟活動開始復甦，帶動PCB供應鏈拉貨力道回溫，亞電(4939)6月合併營收為1.26億元，月增30.04%，第2季合併營收為3.79億元，季增16.62%，隨著各大品牌手機廠今年旗艦機款陸續上市，整體供應鏈可望逐步回到正常水準，且亞電在美系電動車廠的覆蓋膜及補強板訂單亦因中國境內需求增加拉貨力道增強，有助於亞電未來營運。

第2季為電子業傳統出貨淡季，且上半年有疫情衝擊，讓亞電上半年業績受到影響，不過隨著疫情趨緩各國陸續解封，PCB產業拉貨動能攀升，推升亞電6月合併營收觸底反彈，上半年合併營收為7.05億元，年減17.64%。

亞電表示，隨著全球疫情逐漸受到控制，各大品牌手機廠陸續展開今年旗艦機款的上市規劃，預期整體供應鏈狀況將可望逐步回到正常水準，加上公司在美系電動車廠的覆蓋膜及補強板訂單也隨中國境內需求增加拉貨力道增強，將有效挹注亞電實質營運成長動能。

(時報資訊)