台中市大肚區華山路、華南路一帶飆車情況盛行，引發該區居民不滿，更憂心引發治安問題，再加上最近暑假將屆，警方日前加強進行取締，短短一周就開出400多張罰單，其中以超速違規的情況380件最多。

華山路、華南路為大肚區山上往來山下的主要道路，因道路彎曲、部分路段較陡，成為重機飆車族最愛的競飆場地，近來屢傳有重機在此飆車，市議員林汝洲日前質詢就指出，重機狂飆華山路、擾人清夢，且夜間若有車輛經過，相當危險。經副市長陳子敬偕同警方、環保局等單位現場會勘後，決定立即加強取締。

當地警方針對華山、華南路違規情況取締，短短1周，即開出超過400多張罰單，警方指出，其中包括1件危險駕駛、4件噪音違規者，另有改造車輛的燈光或後照鏡者29件、超速駕駛380件及無照駕駛等其他違規者48件。

警方指出，除加強查緝華山、華南路重機違規情況，台中市警察局也聯合環保局、台中監理所等單位，針對各地執行「環、警、監」聯合稽查行動，今年1至5月共攔查改造及噪音車輛250輛次。

林汝洲則強調，除警方加強深夜違規取締，也盼市府相關單位針對華山、華南路的交通標線與設施、監視設備等進行改善，環保民眾安全、安寧的居住環境。

(中時 )