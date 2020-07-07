受惠於居家辦公、遠距教學帶動筆電、平板需求，鼎炫-KY（8499）6月、第二季營收連袂創高，由於第三季筆電、平板需求仍有續航力，加上美系大客戶新品上市，鼎炫-KY本季可望居高，第四季則有機會伺機成長；而在第二季獲利超前之下，內資法人預期鼎炫-KY今年獲利可望上看一個股本。

鼎炫-KY 8日將除息5元，除息參考價約129元，下半年能見度不差，市場預期鼎炫-KY有機會填息。

鼎炫-KY第一季EPS達1.74元，第二季因營收表現優預期，達6.06億元，季增率高達73.64％，順利擺脫第一季大陸廠區延遲復工的衝擊，法人預期單季獲利可望達3元，整體上半年獲利進度超前，部分內資法人看好鼎炫-KY全年獲利可望觸及一個股本，寫上市以來新高紀錄。

鼎炫-KY 6月營收繳出佳績，受惠於疫情帶動的居家辦公及遠距教學趨勢，筆電及平板電腦市場持續熱絡，6月營收以2.2億元連續兩月繳出歷史新高水準，月增9.45％、年增36.18％。

鼎炫-KY的EMI材料交貨給美系消費性品牌筆電、平板，近年其他品牌也開始將鼎炫-KY納入供應鏈，第一季EMI材料事業比重受到居家工作需求大增激勵，營運比重升至65％，第三季筆電、平板仍有續航力，營運可望維持在相對高檔，第四季若疫情順利淡化，可望伺機成長。

鼎炫-KY表示，EMI材料事業除持續深化NB、平板領域銷售表現外，亦積極擴大銷售面向至桌上型電腦、無線充電模組以及陸系面板供應鏈等其他領域，加上看好5G技術高頻高速的通訊時代，將帶動終端消費性電子產品功能、技術升級，有助於推升電子屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料需求增加，集團為因應市場趨勢，近期更積極開發出多款EMI材料新系列產品上市，可望提升EMI材料事業的滲透率。

展望2020年第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法，EMI材料事業主要客戶新機種產品陸續發表上市，維持良好訂單需求表現，隨著5G市場發展態勢越發明朗，有助於挹注EMI材料事業成長動能。

另一方面，衡器事業方面，有機會隨著歐、美地區重啟經濟活動後，帶動衡器代工客戶備貨需求逐步回升，以及看好中國政府為優化消費環境，持續嚴查短斤少兩交易問題，日益強化食品安全追溯的重要性，對於合格衡器供應廠商之重視，將有助於帶動中國農改超商機持續發酵，進一步帶動衡器事業銷售動能。

(工商 )