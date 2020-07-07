近來全台瘋三倍券，總統蔡英文7日參加外貿協會50周年茶會後聯訪時首度指出，打算把三倍券花在夜市小商店，她同時也說，很多夜市小店都沒有刷卡系統，用紙本三倍券比較方便。無獨有偶，外貿協會董事長黃志芳也預計到郵局領紙本三倍券，同樣也是要花在小店振興消費。

蔡英文指出，方便到超商預訂，會把三倍券花到夜市小商店，至於有人說三倍券沒有提振經濟效益；蔡英文說，經濟振興有很多的面向，但從恢復與增加消費的面向來說是有效的！她表示，連郭台銘也說對消費券有所期待，台北市政府也加碼三倍券，她認為不要有過多政策工具投入，最重要是對消費力恢復與增加是有效的。

而對於港版國安法，她強調，未來對港版國安法施行密切注意，必要時對國家、人民發出警訊，讓他們不要受到港版國家法傷害，如果對我們國家與人民造成傷害的時候，會考慮反制措施！至於馬前總統所言「國安五法與港版國安法不遑多讓」，她表示對此一席話很難理解，她說，港版國安法是限制人民對民主自由的訴求，全世界都在譴責，我們的反應跟全世界一樣。

(工商 )