台南市議會第3屆第3次定期會7日審查完畢，此次會期共審議超過600件提案，通過墊付預算16億2822萬2000元。

議會表示，第3次定期會從4月30日起召開，在長達70天的會期內，共審查市府提案146案，議員提案492案，臨時動議案4案，另有21件報告案。其中，市府提案有137案為墊付預算案，連同地方配合款3億5200萬1000元在內，共通過136件墊付案，預算金額共計16億2822萬2000元。

至於保安市提10號「台南市自動駕駛公車智慧基礎設施建置計畫墊付預算」案，大會裁示留待下次會再提案；法規市提1號社會局提案制定「台南市兒童及少年保護自治條例」草案，也決議於下次會重新交付法規委員會審查，並排定專案報告討論。

此外，除「財團法人台南市台日文化友好交流基金會」109年度營運及基金運用計畫外，其餘20件報告案，大會全都同意備查。

此次定期會還安排4場專案報告，分別為：「嚴重特殊傳染性肺炎防疫及紓困振興措施」、「本市完全中學（大灣、永仁、土城、南寧）校務發展」、「將軍漁港觀光漁市促參案」及「臺南市肉品市場自有品牌『上品豚』案」，會中所作成的結論，包括將肉品市場一案相關資料送市府政風處調查等，經向大會報告均獲同意。

(中時 )