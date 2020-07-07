美國國會眾議院外交委員會的共和黨人6月公布了有關新冠疫情起源以及中共在世界衛生組織所扮演角色的中期報告。負責這份調查報告的外委會共和黨眾議員麥考爾將於7日接受美國之音專訪，討論有關這份報告以及疫情下的美中關係問題。

這份調查報告得出結論認為，中共在新冠肺炎疫情爆發初期隱瞞實情並打壓披露真相的醫生和記者，忽視了《國際衛生條例》中有關在第一時間向世衛組織通報重大公共衛生事件的規定。報告認為，包括習近平總書記在內的中共高層領導人在知道爆發疫情的幾個星期後才將情況公諸於世，這種瀆職行為給全球造成重大生命和經濟損失。

報告還認為，世衛組織織迎合中共宣傳，助長了中共的掩蓋行為。這份報告反對美國退出世衛組織，但提出三項建議：更換世衛組織領導層，秘書長譚德塞引咎辭職；美國與志同道合的世衛組織成員國和台灣對中共在疫情早期的掩蓋行為以及世衛組織的失誤展開國際調查；對《國際衛生條例》做出進一步的具體改革。美國之音中文網將該報告全文翻譯公開，參見https://docs.voanews.eu/zh-CN/2020/07/06/1618e035-212b-4c1a-b919-4e1178423a78.pdf。正式文字以報告英文原文為準。

這份報告公佈後，世衛組織在6月底更新了有關疫情應對的英文版時間線，承認世衛組織最早是從網上的當地報導得知武漢出現病毒性肺炎病例。

(中時 )