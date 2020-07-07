蔡英文、蘇貞昌不排除相偕遊夜市 竟為這件事 17:342020/07/07 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆紙本三倍券怎麼花丁怡銘回應了(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛品嚐攤商美食的蔡英文總統今天揭密，預購紙本三倍券，打算用在夜市及小商家。外界好奇，同樣購買紙本券的蘇揆，會如何使用紙本券，行政院發言人丁怡銘神回，若行程可配合，蘇揆有可能與蔡總統「相招」一起消費。 蔡英文總統與蘇揆同樣選擇紙本三倍券，再次衝高紙本券的關注程度。蔡總統說，她預購紙本是打算要用在夜市和小商家。被問到蘇揆是否有打算如何使用紙本三倍券時，丁怡銘給了相當有畫面的答案。 他表示，到時候看看蔡總統行程能不能搭得起來，就一起去花三倍券好了。 (中時 ) #三倍券 #蔡總統 #蔡英文 #夜市 #行政院 #蘇貞昌 #丁怡銘 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 韓國瑜離開了 茄萣大排變成這樣 - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 林佳龍幹話又一發 網譏：難怪「會選輸盧秀燕」 - 政治 離開高雄後…傳韓國瑜、江啟臣密切聯繫 藍營三國演義開戰 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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