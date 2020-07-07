愛品嚐攤商美食的蔡英文總統今天揭密，預購紙本三倍券，打算用在夜市及小商家。外界好奇，同樣購買紙本券的蘇揆，會如何使用紙本券，行政院發言人丁怡銘神回，若行程可配合，蘇揆有可能與蔡總統「相招」一起消費。

蔡英文總統與蘇揆同樣選擇紙本三倍券，再次衝高紙本券的關注程度。蔡總統說，她預購紙本是打算要用在夜市和小商家。被問到蘇揆是否有打算如何使用紙本三倍券時，丁怡銘給了相當有畫面的答案。

他表示，到時候看看蔡總統行程能不能搭得起來，就一起去花三倍券好了。

(中時 )