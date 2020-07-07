伊朗納坦茲核能站（Natanz nuclear power plant）在7月2日發生爆炸，曾經有人猜測是否是以色列的網路攻擊，不過伊朗革命衛隊在查看現場，認為這是遭到炸彈攻擊導致，至於攻擊方式還要確認，可能是被特種部隊安放炸彈，也可能是巡弋飛彈或無人機的轟炸。

防衛世界(Defense World)引述《紐約時報》的報導，一名伊朗革命衛隊成員說：「大多數革命衛隊認為，這是有人將炸彈運到了廠房上，然後遙控引爆。調查人員還考慮了攻擊者使用巡弋飛彈或無人機的可能性。」

原本伊朗官方稱，受損地點是核廢料的貯藏庫，不過現在他們證實遭破壞的是離心機設備。伊朗原子能組織發言人貝魯茲‧卡馬爾文迪(Behrouz Kamalvandi)說：「該設施是離心裝配廠，而不是核燃料處理設施，也就是說，那是製作離心機的地方。」

他承認「此事件會減慢伊朗對離心機的發展，和核元素生產的速度。」

他補充說，此一事件將會加快伊朗將所有敏感設施，都移至地下的計劃。

幾年前，一種名叫Stuxnet 的病毒曾經襲捲全球的windows系統，許多木馬程式、勒索病毒也是以它為基礎開發。有一種說法是，Stuxnet是以色列和美國的情報部門所製作，其攻擊目標就是伊朗的核設施控制電腦，用以毀掉伊朗的離心機，導致核能研發生失敗。此外，幾名伊朗核科學家也在那幾年，不明不白的遭遇意外或殺害，許多人認為是以色列摩薩德特工下的手。

(中時電子報)