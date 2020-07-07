亞洲區塊鏈高峰將在2020年7月15日至19日，舉行第一屆虛擬高峰會，這也是第三屆年度亞洲區塊鏈高峰會，這次高峰會主要演講者太空人Chris Hadfield ，以及執行長費聿安，邀請大會演講者群，共同推出ABS2020推廣影片。

亞洲區塊鏈高峰會表示，來自領先行業的新創公司、投資公司、金融服務巨頭、全球品牌、學術研究機構、國際媒體和政策團體等專業人員，將在ABS2020線上討論區塊鏈技術在現實世界應用，有不斷發展的應用。

亞洲區塊鏈高峰會強調，今年ABS2020虛擬高峰會，將針對最重要的商業發展、科技創新和公共政策議題，進行為期五天的線上演講、討論和聯網交流活動。目前，約有200多位演講者和20,000多位與會者參加，共同為發展的區塊鏈生態系統奠定基礎。

亞洲區塊鏈高峰會呼籲，邀請民眾盡快上網報名參加，免費得到公關體驗票「地球票」，輸入

代碼「DORIS.W」，一人可以免費申請多張票。

(中時 )