今年夏天絕對不能錯過麻辣鍋界人氣王「青花驕」！近期宣布店內鎮店之寶「牛三拼盛宴」再升級，推出一款以美國極上和牛為主的｢仙氣頂級牛三拼盛宴｣，一大盤總重達一臺斤、肉量十足，內含美國極上和牛霜降、美國安格斯低脂牛、美國雪花牛，讓肉控們在份量、口感、視覺上皆霸氣升級、一次滿足。

美國極上和牛的肉質吃起來柔嫩多汁，油花均勻甜美，巧妙結合美國安格斯牛與日本和牛的優點，在北美洲天然環境下經20個月的穀物飼養，堪稱老饕級美味。而另一大招牌「鹿兒島頂級A5黑毛和牛」也十分高人氣。嚴選來自日本國產九州藤領牧場最高等級，瘦肉與脂肪完美比例的分布，刀叉輕畫就能感受到肉質的軟嫩，油花密布，溶脂度低，加熱後油脂香氣釋出，香味濃郁、會有淡淡的香甜，完美鎖住肉的鮮甜，是一生必嚐的A5和牛。

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

同時為了不吃牛肉的消費者，也推出「美饌雙豬」國產黑豬梅花、國產帶皮豬五花，都是臺灣在地國產豬肉，選擇具有生產履歷認證的優良養豬場，堅持飼養過程絕對不使用瘦肉精及抗生素，肉質軟嫩細緻、帶皮豬五花肉質Q彈多汁。最後提醒開鍋前，記得來盤麻辣開胃小品，從豆干、花生到鳳爪都開胃！

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

繼2019英國國際啤酒挑戰賽與柏林國際啤酒大賽雙銀賞後，青花椒啤酒今年奪下柏林國際啤酒大賽 BIBC 金牌，青花椒啤酒的完美來自於使用有辣中魁首之稱的：新鮮九葉青花椒、以及提供香氣的酒花代表Mosaic啤酒花，新鮮花椒麻味純正，Mosaic啤酒花則帶有濃郁新鮮果味，是款融合東、西方香料的驚豔香氣。青花椒啤酒能得到英國IBC與柏林BIBC肯定，主要是靠著香氣與麻感，擄獲啤酒大國評審的味蕾。

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

頂級牛三拼噴仙氣！夏季必吃鹿兒島A5和牛配椒麻啤酒（圖／楊婕安攝）

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(中時電子報)