秀傳醫院檢驗科『實驗室全自動化智能化設備』，將原本民眾抽血作業所需時間，從17分鐘大幅縮短至6分鐘。（秀傳醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀傳醫院檢驗科『實驗室全自動化智能化設備』，將原本民眾抽血作業所需時間，從17分鐘大幅縮短至6分鐘。（秀傳醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

檢驗科引進自動智能全新設備後，整個空間也更明亮寬敞，讓患者等候更舒適。（秀傳醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀傳醫療體系為旗下彰化秀傳、彰濱秀傳和市立台南醫院檢驗科引進全新『實驗室全自動化智能化設備』，未來抽血檢驗時間將節省下近7成時間，大大減少患者等待時間，更能有效降低樣本被污染的機率

秀傳醫療體系為旗下彰化秀傳、彰濱秀傳和市立台南醫院檢驗科引進全新『實驗室全自動化智能化設備』，未來抽血檢驗時間將節省下近7成時間，大大減少患者等待時間，更能有效降低樣本被污染的機率。

秀傳醫療體系7日在彰化秀傳醫院舉辦記者會，宣布旗下彰化秀傳、彰濱秀傳和市立台南醫院等3家體系醫院的檢驗科，將同步引進全新自動化智能系統，彰化縣長王惠美及衛生局副局長尚筱菁都獲邀出席。

彰化秀傳醫院院長楊基滐表示，2年前院內就著手規畫、建置，準備引進這套設備，未來將能減少醫檢師手工作業的步驟、時間，讓抽血檢驗排程更為公開明確，也讓候檢空間更溫馨舒適。

這套嶄新的智能設備，包括智慧抽血櫃檯及報到系統、自動化備管、空中檢體運送軌道、自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統等，抽血檢驗作業時間，從原先約17分鐘，大幅縮短至6分鐘左右。

檢驗科主任楊玉英指，這套自動化智能設備後，讓抽血檢驗過程，從17分鐘縮短為6分鐘，大幅減少患者等候時間。以往檢驗人員在病人報到時，得先核對身分無誤，再把姓名標籤貼在試管上，完成抽血後再人工送至實驗室檢驗；現在病人只需插健保卡報到，系統就會自動列印標籤並貼在試管上，抽血後的試管樣本直接經由軌道，自動輸送到實驗室，減少汙染樣本的機率。

(中時 )