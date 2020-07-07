理專監守自盜案層出不窮，金管會下重手開鍘！金管會銀行局副局長林志吉7日公布一項裁罰，針對彰銀理專挪用客戶資金、與客戶異常資金往來達6300萬案且違反保險法一案，開罰1200萬元，彰銀總行也對相關15位人員包括總行業務主管進行懲處。

林志吉指出，彰銀前理財專員林員自98年8月至108年6月間，涉挪用客戶款項及與客戶有異常資金往來，受影響客戶數4戶，其中，挪用資金達4,964萬元、異常資金往來1,334萬元。

林志吉表示，該理專藉為客戶理財之由，透過代存提款時，將款項轉入其關聯戶或其他客戶銀行帳戶，作為購買其他客戶保單及補貼其他客戶保單投資損失、支付固定配息金額之用，並有部分款項挪為自用。

另有與所經管客戶有異常資金往來，以補貼其他客戶投資虧損或墊付所挪用其他客戶之款項。又於從事保險招攬業務，有未確實瞭解客戶之需求適合度、向客戶承諾有一定獲利、未確認保險文件是否由客戶親簽及該行法令遵循等內部控制制度功能亦未能妥適發揮等情事

林志吉指出，彰銀未確實執行客戶身分確認機制等相關內部控管作業規範、未有效督導行員落實內部員工行為準則、未遵循所訂保險代理人業務作業規範、未建立妥適關懷理財客戶措施及對理財人員關聯戶之監控機制，未妥適建立保險商品交易異常態樣之監控機制等事項，已有違反保險法第163條第4項及第165條第3項授權子法規定，暨銀行法第45條之1第1項規定未妥適建立與未確實執行內部控制度情事。依銀行法第129條第7款規定，核處新臺幣1,200萬元罰鍰。

林志吉進一步表示，由於高資產客戶新財管方案今年可望上路，現在正在研議參考國外「資深經理人負責任」的機制，未來銀行在申請辦理相關新種業務，銀行指派業務負責人員負責相關業務督導有更嚴格的要求，甚至要面試，預計年底前上路。

(工商 )