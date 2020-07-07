全球第二大PPTC廠聚鼎（6224）盤後向證券交易所申請停牌交易，被動元件廠再有廠商動用停牌機制，再度引發市場關注。

聚鼎資本額8億元，為全球第二大PPTC（高分子聚合物正係數溫度元件）廠商，由於獲利穩健，公司已經連續配息十八年，今年股息重返4元水準，共發出3.2億元現金股利，並已於4月23日除息，聚鼎總計花費29個交易日完成填息，除息後股價還創下68.9元的波段新高紀錄，長期持股的投資人不僅賺到股息，也賺到價差。

(工商 )