工業電腦大廠研華（2395）公布2020年6月自結合併營收達51.21億元，月增達13.73％、年增9.69％，改寫歷史新高。帶動第二季合併營收140.18億元，季增達24.36％、年增0.3％，改寫歷史次高。累計上半年合併營收252.9億元，年減3.75％，仍創同期次高。

研華表示，以各區域概況觀察，6月以中國大陸、美國及東協地區表現最強勢。以事業群來看，除了智能服務事業群（SIoT）成長動能稍緩、繳出個位數年增率外，其他事業群均全面反彈、繳出雙位數年增率。

就上半年各區域概況觀察，研華表示，台灣、韓國及東協地區營收均繳出雙位數年增率，中國大陸地區營收恢復年成長，美國及歐洲地區則仍出現衰退。以事業群來看，工業物聯網事業群（IIoT）與電腦事業群（ACG）恢復年成長，其他事業群則仍出現衰退。

研華先前法說時預期，受惠遞延訂單出貨帶動，第二季合併營收可望季增約20～25％，毛利率估與首季37～39％相當，營益率估提升至16.5～18.5％。董事長劉克振則表示，第二季營收可望持平去年同期次高水準，實際成果達成目標區間高標、表現符合預期。

展望下半年，研華先前坦言狀況仍不明，預期在較好狀況下，全年營收可實現個位數成長，較差時可能出現個位數衰退。不過，劉克振認為，雖然歐美市場需求因疫情而衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法不悲觀。

(時報資訊)