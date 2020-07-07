受到數位相機市場需求疲弱影響，今國光(6209)6月合併營收1.79億元，年減35.92%，佈局IoT等非相機新應用鏡頭，成果開始顯現，在國際品牌大廠訂單陸續到手及SONY PS5遊戲機帶動下，今國光預估下半年營運可望逐步擺脫谷底。

新冠肺炎疫情對原已陷入衰退困境的數位相機產業可說是雪上加霜，今國光雖然積極轉型，成果也逐漸顯現，但仍無法避免數位相機衰退的衝擊，6月合併營收1.79億元，年減35.92%，第2季合併營收為6.1億元，季增5.35%，前6月合併營收為11.93億元，年減25.75%。

今國光自結5月稅前虧損為400萬元，稅後虧損為2500萬元，單月每股淨損為0.15元；儘管第2季業績受到疫情影響，但下半年為數位相機傳統旺季，且新產品出貨逐步放量，今國光表示，目前公司客戶均是美國等國際品牌大廠，產品結構已與過去完全不一樣，只要沒有二度疫情，下半年業績可望逐步擺脫谷底，未來業績拭目以待。

(時報資訊)