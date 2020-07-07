街頭攝影藝術家薇薇安．邁爾堪稱「20世紀的傳奇藝術家」，其作品自拍賣會後被發現而聲名大噪後，已在全球巡迴累積上百場展覽，今年在疫情後登台，是繼首爾、北京後的亞洲巡迴第3站，113件作品及短片中，除了知名的黑白照，也有去年才被公開的彩色照片。

異角藝術執行長林子銘指出，這批彩色底片相較之下較為難得，可以看出她對色彩的探索和見解，但因為均是當代沖印，色彩上已是再詮釋，儘管如此，仍可由其創作歷程得知她在1970年代中期後開始大量使用彩色膠片。

為了向薇薇安．邁爾致敬，展前也在台公開舉辦了城市漂流攝影比賽，由8000多件投稿作品中評選而出的3名首獎，林子銘也表示從中可看出薇薇安街頭攝影的核心精神，除了寫實記錄，更有著攝影師獨特的視角，將日常忽視的角落重新構圖，融入美學創作手法如極簡構圖、線條化、空拍等，也從作品中可見台灣特有的街頭文化。

(旺報 )