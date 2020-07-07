「真的快閃瞎！」因年久失修、於去年爭取改建的屏東市建國派出所，歷經1年多工期，卻在完工前夕，頻頻接獲居民抱怨，純白建物每到下午的「西照日」，經過陽光折射、總會讓人睜不開眼，警局獲悉消息後允諾改善，確定啟用日期將往後延。

屏東警分局建國派出所舊址屋齡逾40年，因漏水嚴重且地震損及結構，加上轄區車流量變大、居民增多，警力不斷增加之下，辦公空間顯然不足，為給員警更好工作環境，屏東縣警局2019年爭取1500萬元經費新建廳舍，預計2層樓建築、總樓地板面積約160坪。

屏東市萬年里長吳健隆卻指出，約2、3個月前，派出所完成外牆油漆後，純白底色每到下午，經豔陽折射，都讓對面10多戶店家閃到睜不開眼，「都必須戴太陽眼鏡自保」，否則哪一天真的會閃瞎。

吳健隆擔心，除了對面住戶每天面臨「眼部轟炸」外，路面民眾突遇強光照眼，也可能發生車禍意外；且一旦工程完工啟用，要改就很困難，他建議，或許能加入警察元素，以彩繪方式調整外牆色調。

屏東縣警局後勤科長陳金彰不諱言，已經接獲不少民眾陳情，目前第一期工程完工，未來將接續發包二期工程，將以跳色或隔柵方式來避免陽光折射，而這段時間會先用帆布遮蔽，順利的話年底就能完工。

(中時 )