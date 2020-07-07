卓蘭高中7日宣布與海洋大學合作，將於新學年度開設「無人機農噴技術人員培訓課程」，希望培養在地科技人才。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭高中7日宣布與海洋大學合作，將於新學年度開設「無人機農噴技術人員培訓課程」，希望培養在地科技人才。（國立卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

國立卓蘭高中7日宣布與國立台灣海洋大學合作，將於新學年度開設「無人機農噴技術人員培訓課程」，希望培養在地科技人才，從生產技術的改善，解決果農勞力負擔與風險，期盼有效降低人力成本，提供青年創業留鄉的機會。

卓蘭高中校長張智惟指出，任職於基隆高中時，曾與海洋大學有緊密課程結合，今年與大學端合作，將於卓中新學年度的自主學習科技領域中，開設「無人機農噴技術人員培訓」選修課程，讓師生跟上科技化的腳步，也輔導學生合法使用無人機的技術。

無人機應用技術是新興技術，具有運行或成本低，無人員傷亡風險，機動性能好，可進行超視距飛行，使用方便、高效等特點，越來越多的行業希望用無人機取代傳統的工作方式，具備實際操作能力的無人機操控及維護人員，將成為炙手可熱的高薪人才。

卓蘭高中表示，民航局《民用航空法》遙控無人機專章，今年3月底正式實施，無人機施藥作業，除了代噴人員需要取得相關證照、事先申請外，防檢局規定3日內還要上傳施藥紀錄及航跡到無人機代噴管理系統，否則將面臨最高15萬元罰鍰；因此卓中開設課程，可輔導有意從事無人機農噴技術的學生。

(中時 )