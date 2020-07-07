遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》今（7）日推出盛大改版，開放等級上限75級及多座城池地圖，還有全新副本「二狼劫獻帝」、五階兵種「修羅兵」、對戰玩法「歷史戰場」等精彩內容。歡慶改版上線，遊戲也將首度舉辦大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，本週開放上千組軍團報名參戰，並準備超過100萬元總獎金與大量超值虛寶，號召玩家前來爭奪「最強軍團」榮耀！

多重遊戲內容 三國戰火再次點燃！

此次改版開放角色等級上限至75級、70級副本「二狼劫獻帝」，以及3座城池地圖與附屬城郊，包含「魏國－平原」、「蜀國－安定」、「吳國－桂陽」，還將加入6張野外地圖下邳、兗州、白門樓、箕谷、湘水、延津口及28名野外BOSS，玩家引頸期盼的3名世界BOSS馬騰、貂蟬、張遼也會一併登場。

另外，官方也新增五階兵種「修羅虎豹騎」、「修羅狼騎」、「修羅神弓」，達75級的四階兵種皆可轉職為「修羅兵」，且獲得大量屬性與技能加成。

「修羅兵」轉職開放(圖/遊戲新幹線提供)

數十張全新地圖開放(圖/遊戲新幹線提供)

全新系統玩法上線 帶來更豐富的遊戲體驗

全新玩法「歷史戰場－赤壁戰場」，玩家可依照史實選擇加入吳國或魏國陣營，在活動地圖中交戰並搶奪敵方軍旗，帶回所屬領地則可獲得積分，只要符合個人積分條件，最終不論勝敗方皆可獲得戰場獎勵，而獲勝勢力更可獲得加碼虛寶獎勵！此外，遊戲內也新增了「離線掛機」系統，讓玩家在離線時進行野外掛機，大幅減輕長時間使用硬體設備掛機的不便。

百人同屏 戰場開放(圖/遊戲新幹線提供)

「百萬獎金爭霸賽」 百萬玩家百萬金

《三國群英傳M》首度舉辦為期三個月的大型軍團賽事「百萬獎金爭霸賽」，即日起開放全伺服器上千組軍團報名參賽，賽事分為線上預賽、線上複賽、冠軍爭奪賽，不僅12強賽事會透過多平台線上直播精彩的賽事實況，冠軍爭奪賽也將以實體活動現場舉辦，參戰的軍團將展現團隊默契，衝鋒陷陣搶城池，打下雕像抱走專屬稱號、武器、坐騎等大獎，邀請玩家體驗大型賽事的現場氛圍，爭奪「最強軍團」榮耀與百萬獎金。

首次大型國戰「百萬獎金爭霸賽」賽事上線！(圖/遊戲新幹線提供)

新伺服器「S16－霸王」火熱開啟 改版慶祝活動同步上線

為提供更優質的遊戲體驗，即日起加開新伺服器「S16－霸王」，國戰時間為每週三20:00－21:00、週六20:00－21:30，號召玩家重返經典戰場，感受國戰的熱血痛快！慶祝改版上線，官方推出連續四週的「九州振興變法」全服活動，在活動期間登入或達指定等級就能獲得「振興代幣」，可用於活動商城兌換限定稱號、絕版坐騎與多項超值虛寶好禮。

新伺服器「S16－霸王」火熱開啟(圖/遊戲新幹線提供)

(科技)