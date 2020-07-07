高雄熊拍攝高雄7月3日剛鋪好的柏油路現況。（取自高雄熊直播）

高雄熊拍攝高雄7月3日剛鋪好的柏油路現況。（取自高雄熊直播）

高雄熊拍攝高雄7月3日剛鋪好的柏油路現況。（取自高雄熊直播）

「高雄熊」6日在Youtube直播中表示，韓國瑜離開後，還在講甚麼路平是很基本的，結果哩？這3天內才剛新鋪的馬路，摩托車底下都是坑洞。

高雄熊說，他朋友反應，這是鋪完柏油之後，沒有按照以前的做法，鋪完柏油之後要冷卻到一定溫度才能通車，當天是鋪完柏油是大中午，鋪完柏油沒有冷卻，直接開放通車，結實度都還不足，才會這樣。

「高雄熊」隨機問一位年輕騎士，是有投「罷韓」的民眾，問說這就是罷韓後的道路品質，罷韓騎士回應「恩恩」就騎走了。另外問一位年輕小姐，是沒有罷韓的民眾，有發現新鋪柏油，但被機車中柱頂的坑坑洞洞。

「高雄熊」遇到一位「養工處」的先生，他解釋鋪完柏油要冷卻，主要看柏油的溫度，如果在50度以下就可以通車。7月3日鋪的路，照理可以要求廠商保固重做。

「高雄熊」訪問一位當地有投「罷韓」的居民，該居民說，就「歡喜」去罷免，「高雄熊」質疑歡喜罷免的結果就是鋪路都沒要求，大家歡喜就好。

「高雄熊」也強調，柏油路鋪不好不要怪天氣太熱，不要才小小的監督，就受不了。光復高雄，現在又如何？是光復天坑嗎？

(中時電子報)