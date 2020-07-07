工業電腦廠龍頭研華（2395）7日公告最新營收數字，受惠美國解封及中國大陸拉貨動能強勁，6月營收衝上51.22億元，改寫歷史新高，為公司首度單月營收突破50億元大關，推升上半年合併營收至252.9億元，年衰退幅度縮減至3.75％

研華6月合併營收顯著回溫，達51.22億元，月增13.74％，較去年同期成長9.69％，一舉刷新單月最高紀錄，帶動第2季營收跳高，以140.18億元創歷史次高，累計前6月合併營收252.9億元，年減3.75％。

研華表示，以區域來看，6月營收主要成長動能來自中國、美國及東協地區，包括工業物聯網事業群（IIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、應用電腦事業群（ACG）等與去年相比皆有雙位數成長，智能服務事業群（SIoT）則為個位數增幅，扭轉先前因疫情造成市場需求減退困境。

統計上半年營收表現，研華在台灣、韓國與東協地區呈現雙位數年增，中國大陸地區營收恢復正成長，而美國與歐洲地區初見回溫，整體仍呈現下滑；在事業群部分，工業物聯網與應用電腦事已呈現正成長，其他事業群仍較去年同期衰退。

研華第2季營收達成內部原先預估高標水準，研華董事長劉克振先前在股東會上指出，疫情影響主要在歐美地區，台灣及中國大陸較不受干擾，雖下半年展望還不夠明朗，但強調疫情遲早會過去，並樂觀看待全球工業物聯網成長趨勢。

此外，研華與墨西哥系統整合商夥伴Interlatin合資成立研華墨西哥子公司，7月正式生效，雙方股權分占60％與40％，未來將於瓜達拉哈拉及墨西哥城分設辦公室，深耕在地品牌能量，鎖定當地許多製造中心所延伸出的智慧自動化、工業4.0與數位轉型商機，將成為研華進入中南美市場的跳板。

(工商 )